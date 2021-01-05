Сексолог предупредил о последствиях коронавируса для интимной жизни

Москва, 5 января. Коронавирусная инфекция может повлечь за собой негативные последствия для сексуальной жизни и репродуктивной системы, предупредил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Врачи давно подтвердили негативное влияние COVID-19 на весь организм, напомнил врач. Заболевание коронавирусом не только сказывается на разных органах, а также может вызвать эректильную дисфункцию и спровоцировать снижение выработки тестостерона у мужчин, добавил он.

Восстановление после этой болезни может занять несколько месяцев, обратил особое внимание Кульгавчук. По словам сексолога, ученым еще предстоит изучить последствия коронавируса для репродуктивной функции человека.

Каждая вторая пара в 2020 году решилась на сексуальные эксперименты, рассказала ведущий британский сексолог Трейси Кокс. Игрушки для взрослых, ролевые игры, секс в машине и воплощение эротических фантазий партнера стали главными трендами ушедшего года, уточнила она.