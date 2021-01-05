Определена наиболее выгодная валюта для инвестиций в 2021 году

Москва, 5 января. Иностранной валютой, выгодной для сбережений в наступившем году, будет евро, уверен эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Динамика восстановления европейской экономики окажет положительное влияние на курс с опережением доллара, в то время как фискальные программы США окажут девальвационное давление на национальную валюту. Уже в первой половине 2021 года евро может вырасти до 1,3 пункта к доллару, уверен эксперт. Также потенциалом для хранения сбережений обладают юань и иена.

Зельцер также выделил валюты стран БРИКС, в том числе ранд и рупию. После сильного проседания экономики на фоне пандемии Индия имеет высокий потенциал с точки зрения глобальных игроков за счет эффекта низкой базы, уверен он.

Первые торги нового года на Московской бирже в понедельник открылись со снижением европейской и американской валюты относительно рубля, сообщает Федеральное агентство новостей. Так, доллар снижался до 74,14 рубля, а евро — до 90,99 рубля. Участники торговой площадки таким образом отреагировали на продолжительные праздничные выходные.