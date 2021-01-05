Актер Олег Меньшиков назвал свою профессию идиотской

Москва, 5 января. Народный артист России Олег Меньшиков рассуждал об актерской профессии и неожиданно назвал ее идиотской, потому что в ней нет критериев оценки.

За свою жизнь Меньшиков успел сняться в таких знаменитых картинах, как «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Легенда №17» и «Гоголь». Многие считают актерскую профессию романтичной и мечтают освоить ее азы, однако у Олега Меньшикова иные взгляды на свою работу. В эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» он неожиданно назвал работу актера идиотской.

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — пояснил он.

По словам Меньшикова, он нашел себя в режиссуре театра. Ему нравится ставить спектакли и придумывать новые постановки, но не участвовать в них. На вопрос о том, планирует ли артист снять кино, он категорично заявил, что для этого у него нет особого видения.

Недавно актеру исполнилось 60 лет. Однако народный артист России не смог отпраздновать юбилей из-за проблем со здоровьем.