Гоген Солнцев пообещал отбить Пугачеву у Максима Галкина

Москва, 5 января. Шоумен Гоген Солнцев загадал в новогоднюю ночь желание стать мужем певицы Аллы Пугачевой. Это произошло после очередной ссоры с супругой-пенсионеркой Екатериной Терешкович.

По словам Солнцева, он всю жизнь восхищался Примадонной, но не решался заговорить о любви к ней. Шоумен признался, что после очередной ссоры с супругой-пенсионеркой он загадал желание жениться на Пугачевой в новом году.

«Любил ее не только как певицу, но и как женщину. Меня всегда восхищало в ней и то, что она ценит таланты. Скольким исполнителям она дала дорогу в жизнь! До недавнего времени я любил ее на расстоянии», — заявил Солнцев разговоре с «Собеседником».

Он выразил надежду, что Пугачева обратит на него внимание. Солнцев лестно высказался о ее внешности, заметив, что в отличие от его пожилой супруги, певица молодеет с каждым днем. Солнцев намерен всеми силами искать встречи с возлюбленной и считает, что Максим Галкин ему не конкурент.

Недавно скандальный артист заявил, что в порыве гнева его супруга Екатерина Терешкович разорвала портрет Примадонны. Солнцев поделился подробностями ссоры и пожаловался, что агрессия со стороны пенсионерки стала ежедневной.