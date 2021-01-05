Социологи перечислили главные страхи россиян в 2021 году

Москва, 5 января. Каждый девятый житель России больше всего боится, что 2021 год окажется хуже прошлого. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы.

Выяснилось, что 11% россиян назвали своей главной фобией, что новый год окажется хуже 2020г года. За образование детей беспокоятся 7% опрошенных, еще 6% тревожатся из-за продления ограничений по коронавирусу в сферах культуры, развлечений и культуры. Порядка 5% респондентов заявили, что не хотели бы одиночества и краха рубля. Для 4% россиян главным страхом остаются закрытые из-за пандемии границы.

Чаще всего опрошенные заявляли, что боятся безработицы. Потерять имеющееся дело не хотели бы 33% граждан, 27% опасаются безденежья, 17% жителей тревожит здоровье. Более 20% россиян совсем не испытывают страха в отношении 2021 года. Самыми бесстрашными оказались молодые люди до 24 лет и граждане с доходом свыше 80 тыс. рублей.

Практикующий психолог Александр Кулаков рассказал, с какими проблемами сталкивались россияне в период пандемии. К специалисту обращались пациенты с необоснованными страхами, паническими атаками, фобиями и чрезмерными переживаниями. Главными причинами человеческих проблем становятся деньги, отношения и предназначение, считает эксперт.