Названы пять самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2021 году

Москва, 5 января. Россияне в январе все еще могут купить машины по цене прошлого года. О самых выгодных предложениях на отечественном рынке рассказали эксперты.

Первое место в списке самых бюджетных машин занимает российская LADA Granta. Седан оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Купить автомобиль можно по цене 488,9 тысячи рублей, а при наличии скидок ее стоимость может составить около 440 тысяч рублей.

Второе и третье места заняли седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO. В ближайшем будущем обе модели уйдут с российского рынка. Их текущая стоимость составляет 531 тысячу и 554 тысячи рублей соответственно.

Далее расположилась модель LADA 4×4, доступная по цене 587,9 тысячи рублей. Замыкает список отечественный автомобиль LADA Largus стоимостью в районе 640,9 тысячи рублей.

Японский автопроизводитель Honda ранее отказался от поставок своих новых машин в Россию. В 2022 году компания оставит на российском рынке только мотоциклетную и силовую технику.