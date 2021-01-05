Мутировавший коронавирус из Великобритании выявлен на востоке Словакии

Братислава, 5 января. «Британский» штамм коронавируса был обнаружен в Словакии, на востоке республики. Об этом сообщил в своем профиле в Facebook глава местного Минздрава Марек Крайчи.

Министр отметил, что еще перед началом Рождества высказывал мысль о наличии в стране нового штамма инфекции. Крайчи основывал свое предположение на большом количестве авиарейсов между Лондоном и Братиславой.

Он сообщил, что в первых же образцах, взятых в Михаловце, был обнаружен «британский» штамм коронавируса. Однако число зараженных новым типом инфекции глава Минздрава сообщать не стал.

Ранее стало известно, что новый вариант коронавируса был также найден в Австрии. Случаи заражения выявлены в аэропорту Вены.