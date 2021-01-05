Пушков раскритиковал список «вершителей мира» с Байденом, Меркель и Макроном

Москва, 5 января. Жители Германии назвали трех политиков, которые, по их мнению, способны изменить мир к лучшему. Российский сенатор Алексей Пушков поднял на смех предложенные кандидатуры.

Первое место жители Германии в опросе института INSA отдали кандидату в президенты США Джо Байдену. За ним оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Завершает «круг почета» лидер Франции Эммануэль Макрон.

Пушков заметил, что все три «вершителя мира» являются западными представителями. По словам сенатора, Меркель нужно сразу сбрасывать со счетов — политик покинет свой пост через полгода. Макрон, как напомнил Пушков, неустанно борется с эпидемией во Франции, протестами «желтых жилетов» и радикальными исламистами. Проблем внутри страны ему хватает, а на остальной мир сил вряд ли хватит, уточнил парламентарий.

Фамилию Байдена в немецком списке можно объяснить привычкой жителей Германии. Они издавна возлагают надежды на Соединенные Штаты и уверены, что возможное назначение Байдена на пост президента сможет изменить мир к лучшему. Однако Пушков заявил, что этот раз может стать исключением.

«И возраст преклонный, и Америка нестабильна, и пандемия там далека от завершения», — объяснил сенатор.

Результаты опроса в очередной раз продемонстрировали, что в западном мире наблюдается дефицит лидеров. Такой рейтинг составлен, скорее, от безысходности, а не от объективности.

Недавно Пушков сравнил действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на эту должность Джо Байдена. По словам сенатора, демократу придется нелегко, так как многие граждане считают его нелегитимным еще до инаугурации.