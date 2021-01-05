Сборная России узнала своего соперника по матчу за третье место на МЧМ-2021

Эдмонтон, 5 января. Сборная Финляндии уступила США в 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2021. Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе американской команды авторами забитых шайб стали Александр Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. Подопечные Антти Пеннанена отличились трижды благодаря результативным действиям Каспера Симонтайваля и Рони Хирвонена.

Таким образом, в матче за бронзовые медали МЧМ-2021 сборная России встретится с Финляндией. В финальном поединке сразятся команды из Канады и США.

Сборная России ранее потерпела поражение от Канады в полуфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «кленовых листьев».