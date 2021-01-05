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ФССП назвала размер долгов осужденных за коррупцию россиян

ФССП назвала размер долгов осужденных за коррупцию россиян

Москва, 5 января. Осужденные за взятки жители России накопили штрафов на сумму 31 млрд рублей в 2020 году.

Всего с января по ноябрь на исполнении у приставов было 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов, назначенных за коррупционные преступления на общую сумму 34,5 млрд рублей. К декабрю взяточники погасили долги на 35,5 млрд рублей, а более 2 тыс. дел было закрыто.

Средняя сумма долга по штрафу на конец 2020 года составила около 5 млн рублей. Еще три года назад она приблизилась к отметке в 3 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал жителей РФ ответственно относиться к своим долгам. По его словам, это является признаком зрелости и личности гражданина.

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