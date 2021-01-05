Оксана Самойлова обманом «завоевала» любовь Джигана

Москва, 5 января. Модель, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что в начале отношений обманывала своего избранника. Женскими «приемами» она намеревалась завоевать доверие музыканта.

Женщина хотела продемонстрировать свои кулинарные таланты, однако идеальной хозяйкой на тот момент не была. Самойлова придумала «хитрый» план и заказывала еду из ресторанов перед приходом долгожданного гостя. Блюда различных кухонь она выдавала за свои творения. Подозрение женщина отгоняла грязными кастрюлями и тарелками, которые пачкала намеренно.

Самойлова поспешила оправдаться и избежать критики фанатов. Она напомнила, что в то время много работала, поэтому у нее не было свободного времени на готовку. По ее словам, на самом деле она готовит достаточно вкусно. Модель добавила, что эта информация будет новой и для самого Джигана.

Пара сыграла свадьбу в декабре 2012 года. В браке у супругов появились три девочки — Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Недавно в отношениях пробежала тень, пара решила развестись. Самойлова рассказывала, что супруг ей изменяет и ведет себя неадекватно. После лечения Джигана в наркологической клинике ситуация стабилизировалась, супруги снова выкладывают общие фотографии с детьми в социальные сети и выглядят счастливыми.

Новый год пара тоже праздновала вместе. Самойлова подарила своему супругу целую коробку кроссовок люксовых брендов. Кроме того, она одарила его вещами со своим изображением, отомстив за все обиды. Теперь Джиган пьет из кружки с лицом своей жены и спит на таком же постельном белье.