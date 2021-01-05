Женская форма слова «аминь» вызвала скандал в Конгрессе США

Вашингтон, 5 января. Демократ Эмануэль Кливер употребил женскую форму слова «аминь», что вызвало негодование у республиканца Гая Решенталера. Инцидент произошел на заседании Конгресса США.

Кливер прочитал молитву на первом в 2021 году заседании конгресса. В конце он произнес слова «amen and a-woman», что буквально переводится «аминь и а-женщина». Конгрессмен мог допустить ошибку и принять слово amen за сочетание «a-мужчина».

Представитель партии республиканцев Решенталер напомнил, что слово аминь относится к латинскому языку и означает «да будет так». В связи с этим оно не может относиться к женскому или мужскому роду.

Согласно информации СМИ, молитва была произнесена после инициативы одного из комитетов изменить правила поведения семей и убрать из обихода понятия «мать» и «отец», относящиеся к определенному полу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что такие коррективы сделают нижнюю палату «самой инклюзивной в истории» для трансгендерных и небинарных людей.

Власти Украины ранее запустили акцию по созданию «принципиально новых» учебников для школьников и студентов колледжей. Из книг уберут так называемую пропаганду сексизма и гендерного неравенства.