Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов в ответ на критику Байдена

Вашингтон, 5 января. Президент США Дональд Трамп намерен одержать победу в восьми штатах, в которых, по официальным данным, проиграл. Такое решение он принял после критических слов своего оппонента.

Кандидат в президенты США Джо Байден обратился к избирателям в Джорджии с заявлением, что Трамп якобы «не хочет работать» над ситуацией в стране, а только «жалуется» из-за результатов выборов. Своими критическими выпадами в одном из проблемных штатов он спровоцировал Трампа на решительные высказывания.

«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — заявил Трамп на выступлении перед сторонниками.

Глава Белого дома пообещал, что в ближайшее время все может измениться. Он посоветовал подождать две недели, которые круто повернут ситуацию в его пользу.