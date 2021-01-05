МЧС ликвидировало открытое горение в торговых павильонах под Владимиром

Владимир, 5 января. Здание с торговыми павильонами загорелось в поселке Мстера Владимирской области. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение в 06:00 по московскому времени.

Сейчас спасатели занимаются проливкой и разборкой обгоревших конструкций. На месте происшествия работают 64 человека и 22 единицы спецтехники, уточнили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 02:33 по Москве. Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами на площади 800 квадратных метров. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Еще один крупный пожар произошел во Владимирской области 4 января. В городе Собинка загорелся один из этажей трехэтажного жилого дома. Спасатели вывели из горящего дома 24 человека.