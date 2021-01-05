Заседание стран ОПЕК+ продолжится во вторник

Москва, 5 января. Министры стран ОПЕК+ договорились о переносе заседания на 5 января. Соответствующее решение принято из-за отсутствия единого мнения по уровням нефтедобычи на февраль.

Продолжение встречи запланировано на вторник 15:30 (17:30 по московскому времени). Инициатором переноса заседания стал министр энергетики Азербайджана, после чего его решение поддержал представитель Саудовской Аравии.

В рамках прошедшего дня заседания большая часть участников ОПЕК+ высказалась за продление текущего уровня добычи нефти на февраль. Однако Россия придерживалась иной позиции. На встрече мониторингового комитета обсуждался вопрос готовности нефтяного рынка к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки.