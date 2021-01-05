Тодоренко рассказала о «похищенной инопланетянами» груди третьего размера

Москва, 5 января. Телеведущая Регина Тодоренко подняла откровенную и животрепещущую тему на своей странице в Instagram. Она рассказала, куда «потерялась» ее грудь.

Тодоренко заметила, что в последнее время фанаты сильно интересуются ее изменившейся фигурой. Частой критике подвергается бюст знаменитости, который после рождения ребенка явно уменьшился в размерах. Тодоренко не стала темнить и откровенно ответила на все бестактные вопросы.

«Поговорим о моей груди? — начала разговор телеведущая. — Скорее звоните в бюро розыска! Возможно, грудь похитили инопланетяне! Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 килограммов и куда пропала грудь третьего размера?»

Дерзкий пост Тодоренко сопроводила фотографией в обтягивающем боди с прозрачной верхней частью. По снимку видно, что он был сделан задолго до экстремального похудения звезды.

Фанаты поддержали Тодоренко, которая, по их словам, не сильно тоскует по третьему размеру груди. Некоторые поделились со звездой своим опытом похудения. Они заметили, что потеря аппетитных форм после естественного вскармливания ребенка — это достаточно распространенное явление.

«О, знакомая проблема. Хотя я не считаю это проблемой. Грудь исчезает вместе с килограммами», — подтвердила подписчица.

«Регина, пошли они все… Они тебе завидуют, поэтому не знают, к чему придраться», — разозлилась фанатка.

Обсуждения внешности Тодоренко вызвала недавняя фотография знаменитости. Она выложила в социальную сеть снимок в купальнике с семейного отдыха. На фото можно увидеть, что верхняя часть наряда скрывает достаточно скромную грудь.