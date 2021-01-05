Бюджетников в России ждет новая система начисления зарплат

Москва, 5 января. Новая система начисления зарплат работникам бюджетной сферы начинает действовать в России с 2021 года. Она включает в себя базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Заниматься регулированием дифференциации окладов и ставок будет кабинет министров. В его обязанности также войдет определение компенсационных, стимулирующих выплат и условий их назначения, пояснила заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

С 2021 года зарплата будет состоять из основного оклада, индивидуальной премии, которая должна быть не менее 5%, доплаты за вредность и выход в нерабочие дни. Туда же войдут надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж. Последняя надбавка должна составлять от десяти до 30%. Зарплаты будут брать в расчет уровень прожиточного минимума в регионах и другие особенности, передает «Парламентская газета».

В связи с этим доплата может составлять 60% от размера оклада, а в ряде случаев достигать 120%. Бюджетники смогут рассчитывать на материальную помощь в размере 30% и помощь на оздоровление в размере 50% от оклада.

С января в России начинает действовать закон об удаленной работе, который закрепляет понятие дистанционная работа на законодательном уровне. Теперь россияне официально могут переходить на удаленку.