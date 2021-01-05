Представитель актрисы Тани Робертс опроверг новость о смерти звезды

Москва, 5 января. Актриса Таня Робертс, известная по роли девушки спецагента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», жива. Об этом сообщил представитель артистки.

Кинозвезда находится в больнице в тяжелом состоянии. Сообщения некоторых СМИ о ее смерти не соответствуют действительности, уточнил представитель Робертс.

Портал TMZ ранее сообщил, что за день до Рождества актриса получила сильную травму. Она травмировалась в результате падения после прогулки с собаками. Робертс доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

В начале декабря видеохостинг YouTube открыл американцам бесплатный доступ к просмотру фильмов о Джеймсе Бонде. Жители США смогли посмотреть 22 фильма об агенте британской разведке.