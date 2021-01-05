Киркоров показал свой роскошный особняк с бассейном в США

Майами, 5 января. Король российской эстрады Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином отправился в Майами в отпуск. В США у певца есть собственный особняк.

Киркоров тратит большие деньги не только на свой гардероб, но и на детей и их образование. Ежемесячно артист выкладывает по 145 тысяч рублей на обучение сына и дочери. Он также делает детям дорогие подарки, у Мартина уже есть собственный Rolls-Royce, а у Аллы-Виктории золотой браслет за полтора миллиона рублей.

Особняк Киркорова выполнен в таком же роскошном стиле. Певец показал свои хоромы в Stories в Instagram. Он прошелся с детьми по ухоженному дворику с бассейном, показал комнату сына и дочери, гостиную, винтовую лестницу и большое количество фотографий на стенах и комоде. В рамках расположились образы маленьких Мартина и Аллы-Виктории.

Филипп Киркоров сопроводил свои видео яркими стикерами, сообщив, что Майами — лучшее место на земле. Вечер звездный папа провел в компании певицы Кристины Орбакайте, ее супруга Михаила Земцова и дочери Клавдии. Артист показал, как девочки снимают в TikTok и сделал селфи с гостями. В заключение своего репортажа Киркоров проводил дочь, которая вместе с семьей Орбакайте села в автомобиль Tesla.

Ранее Филипп Киркоров в шестиминутном ролике рассказал, как отметил Новый год и какой сюрприз получил. Певец похвастался меховым подарком — единственным в мире рюкзаком от бренда Louis Vuitton. Поп-король провел гостей, среди которых были певцы Григорий Лепс, Егор Крид, Тимати, Джиган, в свою гардеробную из нескольких комнат и показал многочисленные наряды.