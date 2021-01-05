Сильные морозы обрушатся на ряд регионов России до конца недели

Москва, 5 января. Похолодание ожидается в ряде регионов Урала и Сибири в ближайшие дни. Однако на Дальнем Востоке температура воздуха превысит климатическую норму.

Морозы придут в Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области. Ночью температура воздуха в этих регионах будет опускаться до 25–30 градусов ниже нуля. Это на пять-десять градусов ниже климатической нормы, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Погода на 15-18 градусов ниже нормы будет наблюдаться на территории Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также в Алтайском крае. Столбик термометра там будет опускаться до 40–43 градусов с отметкой минус. Похолодание ожидается в южных районах Красноярского края, Иркутской области и Туве.

Потепление ждет жителей Дальневосточного федерального округа. На севере Таймыра и Якутии температура установится на 20-25 градусов выше климатической нормы, передает RT.

Жителей Приморского края предупредили о сильном похолодании с понедельника. Температура воздуха в регионе будет опускаться до 25–27 градусов ниже нуля в утреннее время.