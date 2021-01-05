Эксперт РАН Нетесов оценил возможность повторно переболеть COVID-19

Москва, 5 января. Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, однако она маловероятна. Чаще всего риск вторичного заболевания наблюдается у людей со слабым иммунитетом.

Соответствующее заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что возможность повторного заболевания COVID-19 еще не доказана в полной мере.

Из множества случаев подозрения на вторичные заражения коронавирусом подтвердились не больше чем у 30 из почти 100 миллионов пациентов. У половины из них наблюдались серьезные проблемы с иммунной системой. Если после первого раза заболевания у человека выработались антитела, то возможность заразиться снова крайне мала, передает RT.

Ученые ранее создали уникальный прибор для быстрой диагностики COVID-19. Работа аппарата заключается в изменении цвета при контакте с коронавирусом.