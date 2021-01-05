Сборная России разгромно уступила канадским хоккеистам в полуфинале МЧМ-2021

Эдмонтон, 5 января. Сборная Канады одержала уверенную победу в полуфинальном матче с Россией на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года. Противостояние состоялось в Эдмонтоне.

Матч закончился с разгромным счетом 5:0. Национальные команды встретились на льду в ночь с 4 на 5 января. Сборная Канады открыла счет уже на первой минуте. Шайбу в ворота забросил Алекс Ньюхук. На десятой минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество. Буквально через пять минут в ворота сборной России влетела шайба Коула Перфетти. Автором четвертого гола стал Брейден Шнайдер. Последний гол за несколько секунд до окончания встречи забил Дилан Козенс.

Во втором периоде российские болельщики порадовались за команду — хоккеист Михаил Абрамов забросил шайбу в ворота соперника. Однако арбитры разочаровали фанатов хоккея и не стали засчитывать гол из-за положения вне игры.

Молодежный чемпионат мира стартовал 25 декабря. Финал состоится 6 января 2021 года. Российская сборная выступала в группе B вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Хоккеисты проиграли только в одном матче с Чехией. Ранее комментатор Александр Кузмак в беседе с ФАН рассказал о слабых местах российских и канадских хоккеистов.