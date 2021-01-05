Авиакомпания S7 объяснила свой отказ пускать Клаву Коку на борт самолета

Москва, 5 января. Певицу Клаву Коку отказались пустить в самолет рейсом до Сочи. Авиакомпания S7 винит в произошедшем инциденте сбой, вызванный большим потоком пассажиров.

В своем Instagram-аккаунте Клава Кока рассказала, что ее не пустили на борт самолета Москва — Сочи, вручив ваучер на 600 рублей. На эти деньги знаменитость должна была провести внезапно освободившееся время. Потом рейс звезды и вовсе был отменен. Кока смогла улететь в Сочи только через три часа в новом самолете бизнес-класса.

Причиной сбоя, по данным представителей S7, стал высокий поток пассажиров в новогодние праздники. В авиакомпании сообщили, что инцидент был решен и звезда не имеет претензий. Однако Stories в Instagram с критикой обслуживания Кока удалять не стала.

Ранее певица подарила своему отцу черный Toyota Camry стоимостью более 2 миллионов рублей. Радостной новостью Клава Кока поделилась со своими подписчиками в Instagram. Фанаты раскритиковали звезду за неразумное пользование деньгами и эпатажное поведение.