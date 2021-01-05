РУСАДА разберется с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Москва, 5 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) займется расследованием причин снятия юниоров с соревнований по биатлону «Ижевская винтовка».

Турнир подошел к концу в декабре 2020 года. После прибытия на «Ижевскую винтовку» допинг-офицеров от участия в соревнованиях отказались спортсменки из Тюменской области и Ханты-Мансийского АО. В общей сложности свои кандидатуры сняли 33 биатлониста. Инцидент был зафиксирован и передан для дальнейшей проверки.

Произошедшее уже прокомментировали в Союзе биатлонистов России. Там заявили, что заинтересованы в выяснении причин массового снятия биатлонистов с турнира, передает RT.

Сборная России по биатлону в декабре 2020 года обновила собственный антирекорд. В 31-й раз подряд российские спортсмены не смогли заработать ни одной медали на Кубке мира по биатлону.