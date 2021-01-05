Безобидные изменения на коже могут указывать на развитие рака

Москва, 5 января. Незначительные покраснения и зуд кожи могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. К такому выводу пришла дерматолог из Германии Яэль Адлер.

Появление прыщей и раздражений на коже могут быть сигналом развития заболеваний внутренних органов. Экзема чаще всего возникает при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Отдельное внимание следует уделить зуду, который появился без видимых причин. Этот симптом является предвестником диабета и рака.

Ученые составили список лучших продуктов для защиты организма и профилактики рака. Возглавили рейтинг продукты из соевых бобов, зеленый чай и жирная рыба.