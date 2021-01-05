Анита Цой поделилась секретом похудения на 17 килограммов

Москва, 5 января. Певица Анита Цой решила взять себя в руки и заняться своей фигурой. Артистка сильно поправилась в начале 2020 года и поняла, что хочет похудеть.

Специальное питание позволило Аните Цой избавиться от 17 лишних килограммов. Многие пришли в восторг от похудевшей артистки, которая не намерена останавливаться на достигнутом результате. Певица признается, что хочет похудеть еще хотя бы на три-четыре килограмма. Она отметила, что ее новогоднее желание связано с идеальной фигурой.

«Мой рост 167 сантиметров. В идеале я должна весить 57 килограммов. Сейчас у меня 61 кг. Надеюсь, в Новом году приду в идеальную форму», — пояснила Цой.

Артистка чувствует себя комфортно в обновленном теле, однако из-за резкого похудения у нее появилась обвисшая кожа. Раньше справиться с подобными проблемами ей помогали врачи из Южной Кореи, однако из-за пандемии певица не может выехать за границу.

«Там за два часа можно одновременно сделать пять процедур на лицо. При этом все стоит копейки: в три раза дешевле, чем у нас. Ты туда летишь, и тебе за один день все делают», — поделилась Цой.

Сейчас звезда пытается совершенствовать внешность собственными силами. Недавно она купила различные массажеры для лица и тела, крема и другие средства по уходу за собой. Оставшиеся несовершенства фигуры артистка предпочитает скрывать с помощью одежды.

Заметным похудением ранее похвасталась российская певица Марина Максимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим. Артистка опубликовала видео, на кадрах которого продемонстрировала стройное тело в бикини под цвет кожи.