Молодая жена Петросяна пожаловалась на заказную травлю в Сети

Москва, 5 января. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что никогда не испытывала на себе гнев людей в реальной жизни. По ее словам, негативные и критические оценки в свой адрес она получала лишь в Интернете.

Ранее на Брухунову сыпался шквал критики якобы за развал брака Петросяна и Елены Степаненко. Также недоброжелатели нещадно критиковали стиль 31-летней девушки, называя его «старушечьим».

«Негатив был на 90% сфабрикован и оплачен. При встрече я слышу от людей только добрые слова и пожелания здоровья и скорейшего завершения этой пустой пены, что раздули вокруг меня. А те, кто несет негатив либо проплачены, либо просто не в себе», — отмечала молодая избранница Петросяна.

Девушка уверена, что за травлей в социальных сетях стоят конкретные люди. Однако их имена она раскрывать не стала.

«Вы думаете, что не оплачивал. А я знаю по именам кто, сколько и когда кому оплачивал», — приводит слова Татьяны Брухуновой портал Starhit.

При этом Брухунова и Петросян счастливы вместе. Недавно юморист умилил подписчиков новой фотографией с сыном Ваганом. Фото было сделано в новогоднем стиле рядом с украшенной елкой. Артист заявил, что рождение сына стало для него самым важным событием 2020 года.

Недавно пасынок умершего Армена Джигарханяна обвинил Брухунову в распространении сплетен о том, что за пожилым актером якобы никто не присматривал. Степан Джигарханян заявил, Брухунова общается с экс-возлюбленной его отца Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая и снабжает ее недостоверной информацией.