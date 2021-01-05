Невестка Валерии в стенах роддома захотела второго ребенка

Москва, 5 января. Лиана Шульгина в первый день 2021 года родила сыну певицы Валерии дочь. Девушка призналась, что готова еще раз пережить все, что прошла с первенцем.

Арсений Шульгин подробно рассказывал о процессе родов в социальных сетях. Он поддерживал жену на всех этапах и присутствовал во время появления дочери на свет. Бизнесмен признался, что ему было непросто смотреть, как Лиана мучилась.

Пара отправилась в родильный дом в новогоднюю ночь, поэтому ребенок стал подарком для всей семьи. Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин рассказали в своих социальных сетях о пополнении.

«Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — написала Валерия в день рождения внучки.

Лиана Шульгина, как и муж, открыто рассказывает о своей личной жизни в социальных сетях. Она публично ответила на множество вопросов подписчиков и призналась, что уже готова снова испытать радость материнства.

«Конечно! Я уже готова! Девочки не бойтесь и не переживайте. Главное настрой. Это должна испытать каждая девушка (по желанию естественно). Да, будут болезненные моменты, но потом такой кайф. Забываешь про боль уже через несколько часов!» — рассказала Шульгина.

Наследницу Шульгина назвали Селин. Молодые родители пояснили, что имя образовано от их имен: «Сеня + Лиана». Подписчики звездной пары оценили имя младенца.

Ранее невестка Валерии рассказала о невыносимой боли во время родов. Она призналась, что ей хотелось лезть на стену или сбежать из больницы.