Киев, 5 января. Введение жестких ограничительных мер во время пандемии стало ошибкой властей Украины. Так считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Киев в марте принял решение о полном закрытии государственных границ и общественных учреждений. В стране временно перестали работать школы и общественный транспорт. Все это привело к значительному падению экономики Украины, отметил эксперт.

«Карантин в таком виде нельзя было вводить. Потому что карантин не сработал, никак не помог медицине, а экономику убил», — пояснил Охрименко.

Отказ от жесткого карантина позволил бы достичь показателя падения экономики в размере 1,5%. Однако из-за ошибочных действий Киева он составил от 4,8 до 8%.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко ранее назвал способ изменить политический курс Украины. Этого можно достичь путем смены правительства и состава Рады, считает он.