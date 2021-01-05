Олимпийский чемпион Фетисов объяснил отказ смотреть матчи МЧМ-2021

Москва, 5 января. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не следит за матчами молодежного чемпионата мира по хоккею. Спорт больше не стоит для него на первом месте.

Фетисов признался, что не имеет никакого отношения к хоккею. В связи с этим он не видит смысла вставать посреди ночи, чтобы посмотреть тот или иной матч. Сейчас его заботят экология и будущее человечества, а спорт ушел для него на десятый план, передает RT.

«Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в пять утра, чтобы посмотреть матч России с Германией», — заявил Фетисов.

Российская молодежная сборная в ночь на 5 января встретится в полуфинале со сборной Канады. Игра запланирована на 02:00 по московскому времени.

Молодежная сборная России ранее обыграла команду из Германии со счетом 2:1. Забитыми шайбами среди россиян отличились Василий Пономарев и Данил Башкиров.