Киев, 5 января. Советник по информационной политике украинской делегации в ТГК (Трехсторонняя контактная группа по Донбассу) Алексей Арестович заявил, что киевские власти «пойдут в наступление» в случае военного конфликта с РФ.

По его словам, Украина превратится в «Афганистан» в случае военного противостояния с российскими войсками.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Politeka.

Дипломат отметил, что «Украина отстреляла по России более сотни «самых крутых» ракет», а некоторые «даже попали в цель». При этом советник не стал объяснять смысл своего высказывания. Вероятно, Арестович имел в виду Донбасс, жители которого продолжают страдать от беспорядочных обстрелов ВСУ. Он подчеркнул, что с Украиной после этого «ничего страшного не произошло». Также Арестович заявил, что «лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие».

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе (СЦКК) 4 января сообщали, что по территории республики за сутки было выпущено порядка 70 различных боеприпасов. Подчеркивается, что обстрелы проводились из минометов, БМП, БТР, гранатометов и стрелкового вооружения.

Историк и академик НАН Украины Петр Толочко недавно заявил, что Киев рискует лишиться ряда регионов. Он отметил, что это произойдет, если Украина продолжит сближение с Западом. Историк напомнил, что историческая Новороссия, Харьков и Донецко-Криворожская республика были искусственно введены в состав Украины большевиками.