Двое солдат ВСУ подорвались на своей мине в Донбассе

Луганск, 5 января. Двое украинских силовиков получили ранения при взрыве противопехотной мины ОЗМ-3 недалеко от города Попасная в Донбассе. Среди пострадавших оказались военные 92-й бригады ВСУ.

Украинские военные занимались установкой минно-взрывных заграждений в районе подконтрольного Киеву города. Однако ранее на этом месте уже стояло устройство, которое в итоге сработало против солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в Народной милиции ЛНР. Пострадавших доставили в госпиталь в Северодонецке.

Военные ВСУ не обозначают места установки мин соответствующими знаками и не составляют схемы минных полей. Безответственное отношение к своей работе приводит к потерям среди украинских силовиков и нарушает меры по урегулированию обстановки в Донбассе.

ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса даже в новогодние праздники. Только за 3 января было зафиксировано шесть случаев ведения огня по Донецкой Народной Республике (ДНР).