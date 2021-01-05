Составлен список главных мировых рисков 2021 года

Москва, 5 января. Консалтинговая компания Eurasia Group рассказала об опасностях, которые ожидают человечество в 2021 году.

Список возглавила «разделенная Америка». Эта ситуация может произойти в стране из-за прошедших выборов. По мнению аналитиков, в случае избрания кандидата от Демократической партии Джо Байдена президентом США, может начаться эпоха, когда примерно половина населения страны будет считать нелегитимным каждого главу государства.

Помимо этого, в списке рисков оказались «долгий коронавирус», экономические проблемы Турции, уход Ангелы Меркель с должности канцлера Германии, а также рост напряженности в отношениях между Китаем и США.

Ранее экономисты и финансовые аналитики дали прогноз относительно курсов евро и доллара в 2021 году. Они предположили, что рубль укрепится на валютном рынке за счет цен на нефть.