«Вид сзади» Седоковой в синем белье с подтяжками разозлил фанатов певицы

Москва, 5 января. Откровенный снимок певицы Анны Седоковой взорвал социальные сети. Фанаты назвали фотографию женщины в синем нижнем белье пошлым и недостойным.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала свежий снимок со своим супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На фотографии звезда буквально сидит на коленях своего супруга.

Пикантности добавляет внешний вид Седоковой. Для фотосессии она выбрала синий комплект нижнего белья с подтяжками в цвет. Звезда повернулась к камере спиной, положила одну ногу на колено баскетболиста, оперевшись на него рукой. Тимма обнял свою жену за талию, а второй рукой взялся за бедро Седоковой. Некоторую комичность добавляет тот факт, что мужчина на фотографии изображен полностью одетым — на нем черные брюки и белая рубашка, которая никак не гармонирует с нарядом певицы.

Некоторые подписчики пришли в восторг от аппетитных форм Седоковой и страсти, которую буквально излучает пара. Они назвали женщину «горячей» и «сексуальной». Однако большая часть фанатов выразили мнение, что публикация фотографии является «перебором». Фолловеры напомнили, что исполнительница — жена и мать троих детей.

«Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль, что фото все чаще и чаще далеки от сексуальности», — заметил поклонник.

«Ане явно не хватает внимания. Желание самоутвердиться», — подтвердил фанат.

«Да, красиво, да, секси. Но не для социальных сетей. Перебор», — считает фолловер.

Седокова вышла замуж за Тимму летом этого года. На момент знакомства баскетболист был женат на другой женщине. Сама же певица была замужем два раза и имеет троих детей от разных мужчин. Кроме того, она старше Тиммы более чем на десять лет.