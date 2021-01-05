Жительницу Чернигова выгнали из кофейни за критику флага украинских националистов

Чернигов, 5 января. На Украине произошел очередной скандал из-за символики украинских националистов. На этот раз в черниговской кофейне отказались обслуживать женщину, которую смутил красно-черный флаг украинских неонацистов и ультраправых.

Владелицей кофейни оказалась бывшая «АТОшница». Одна русскоязычная посетительница посетила заведение и обратила внимание на националистическую символику. Владелица кофейни поделилась гневной тирадой в адрес соотечественницы в социальной сети.

«Зашла клиентка и начала спрашивать: «А что это, красно-черный флаг, прости Господи». Я начинаю объяснять, что это для того, чтобы люди не забывали, что у нас в стране война. А владельцы — военные. Она говорит: «это вы мне, военной, будете рассказывать?» — негодует экс-боевик АТО.

В итоге она заявила, что не станет обслуживать клиента. Однако и сама посетительница к этому времени утратила интерес к кофе.

«Мне неприятно обслуживать сепаратистов. <…> И это на седьмом году войны, в Чернигове. То есть сепаратисты настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами», — резюмировала свой гневный ролик в адрес соотечественников владелица кофейни.

В первый день января в Киеве состоялся факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры, главного идеолога украинского национализма. Актер и замглавы объединения «Свобода» Богдан Бенюк заявил участникам шествия, что «Бандера своими делами показал всем украинцам, как за Украину нужно убивать».