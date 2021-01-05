Саудовская Аравия и Катар договорились об открытии границ

Доха, 5 января. Саудовская Аравия откроет воздушные, наземные и морские границы с Катаром. Об этом заявил глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах.

Соглашение будет подписано в рамках саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает RT. Проведение мероприятия запланировано на 5 января. Встреча состоится в Эр-Рияде. Катарский эмир Тамим бен Хамад аль-Тани примет участие в саммите впервые за последние три года.

Египет, Бахрейн и ОАЭ также станут участниками договора. Страны намерены урегулировать конфликт с Дохой, который длится с 2017 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Недавно Иран выдвинул несколько условий, которые позволят пойти на сближение с Саудовской Аравией. По данным МИД страны, Эр-Рияд должен покончить с войной в Йемене, прекратить финансирование радикальных группировок и избегать вмешательства во внутренние дела соседних стран.