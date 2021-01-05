Депутаты Рады начнут сбор подписей за регистрацию «Спутника V» на Украине

Киев, 5 января. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет сбор подписей на получение и производство российской вакцины от COVID-19 на Украине.

Соответствующее заявление сделал глава молодежного отделения партии Артем Марчевский. Он отметил, что председатель политического совета партии Виктор Медведчук уже урегулировал вопрос о получении вакцины «Спутник V» в кратчайшие сроки.

«Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей», — отметил он.

Сбор подписей планируется начать с жителей Донецкой и Луганской областей. Марчевский добавил, что партия постоянно получает обращения украинцев по поводу начала вакцинации в стране.

Вакцинация от коронавируса российским «Спутником V» с 5 января начнется в Сербии. В течение недели планируется использовать 2,4 тысячи доз российской вакцины.