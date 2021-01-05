Варнава хочет судиться с Сафроновым из-за скандального «слива» об аборте

Москва, 5 января. Недавно Интернет всколыхнула скандальная аудиозапись, на которой некто «слил» тайны российских звезд. Среди прочего там были и высказывания об актрисе и телеведущей Екатерине Варнаве.

Предположительно, голос на аудиозаписи мог принадлежать экс-соведущему «Битвы экстрасенсов» Сергею Сафронову. В записи отмечалось, что 36-летняя знаменитость якобы начала «увлекаться женщинами» после неудачных отношений с мужчинами.

«У нее неудачный опыт с мужчинами был, просто сумасшедший. Наверное, после аборта она, разочаровавшись полностью в противоположном поле, решила увлечься женщинами», — отмечалось в аудиозаписи.

Варнава узнала о «сливе» после его публикации на YouTube-канале Anton S Live. Артистка связалась с блогером и опровергла информацию из скандальной аудиозаписи. Екатерина подчеркнула, что ничего не имеет против сплетен, однако эта история вышла «за рамки».

«Господин Сафронов сильно погорячился на этот раз в отношении меня и моей ориентации. И тем более ужасной и отвратительной неправды в отношении аборта, за что, видимо, пойду в суд, так как закон о клевете, слава богу принят», — написала Екатерина Варнава.

В ноябре 2020 года участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова в незаконном получении денег в качестве платы за покровительство. За подсказки на испытаниях Сафронов требовал внушительные суммы. Самым дорогим оказался конкурс с поиском человека в багажнике. Он стоил 900 тысяч рублей. На фоне скандала соведущий был отстранен от съемок программы. ФАН ранее публиковал официальный комментарий телеканала ТНТ об увольнении Сергея Сафронова с «Битвы экстрасенсов».