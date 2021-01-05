Мишустин утвердил новый перечень запрещенных видов деятельности на Байкале

Москва, 5 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил обновленный список незаконных видов деятельности в экологической зоне Байкала.

Теперь на этой природной территории запрещено рубить деревья для сбыта, разрабатывать месторождения, строить трассы и железные дороги. Полный перечень из 26 ограничений был опубликован на официальном ресурсе правовой информации.

Мишустин выделил важность запрета разработки ранее неэксплуатируемых месторождений полезных ископаемых, таких как нефть и природный газ. Проект вступил в силу 1 января 2021 года. Его следующее обновление планируется на 1 января 2027 года.

Минстрой сообщил, что планирует выделить 354 миллиона долларов для спасения Байкала от загрязнения. Средства направят на модернизацию систем водоотведения и очистных сооружений.