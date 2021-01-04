Историк Михаил Рогачев скончался от последствий COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 января. Российский ученый-историк Михаил Рогачев умер на 69-м году жизни. Соответствующее заявление сделала пресс-служба правительства Республики Коми.

Рогачев является автором нескольких научных работ. В составе авторских коллективов он работал над энциклопедией «Республика Коми», «Атласом Республики Коми», «Историей Республики Коми».

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Борисовича, разделяю с ними боль и горечь потери», — сказал глава региона Владимир Уйба.

Известный советский и российский историк Игорь Фроянов ушел из жизни 6 декабря. На момент смерти ему было 84 года.