Бойфренд Бузовой Давид Манукян задумался о свадьбе

Москва, 4 января. Популярный блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян задумался о свадьбе с телезвездой. Об этом он написал в своем Instagram.

Бузова и Дава отправились отмечать новогодние праздники на Мальдивы. Телеведущая долгое время скрывала от поклонников, куда она отправится в отпуск. Она до последнего держала это под секретом, опасаясь, что коронавирус разрушит ее планы.

Кумиры молодежи в романтической обстановке встретили Новый год и теперь часто балуют подписчиков пляжными сторис. Манукян недавно опубликовал фотографию, на которой они с Ольгой стоят у побережья. Однако все внимание подписчиков было приковано не к красивому пейзажу, а к подписи к снимку.

«Может свадьбу сыграть?» — поинтересовался блогер.

Позже Манукян решил поинтересоваться у фолловеров, ждут ли они их свадьбы с Бузовой. Интернет-пользователи ответили, что не могут ее дождаться.

«Еще как ждем», — пишет ksyusha11.01. «Уже давно пора», — отметила ilina.e.s. «Да женитесь уже! Она будет тебе петь, а ты будешь танцевать!» — комментирует zoyalachinova1947.

На днях Манукян преподнес Бузовой роскошный ювелирный подарок. Сюрприз для возлюбленной обошелся блогеру в 4,3 млн рублей. Он подарил Бузовой браслет от ювелирного бренда Cartier. Украшение в виде загнутого гвоздя идеально село на запястье телеведущей.