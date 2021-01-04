Канадцы нас боятся: стало известно, как нужно играть сборной России в полуфинале МЧМ

Чтобы победить Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею российские хоккеисты не должны бояться играть первым номером. Об этом в комментарии ФАН рассказал комментатор Первого канала Александр Кузмак. Он уверен, что наша сборная имеет хорошие шансы на победу в полуфинальном матче против сильнейшего соперника и призвал не сравнивать игру в четвертьфинале с сегодняшним матчем.

«Нельзя игру с Германией переносить на игру с Канадой. Это совершенно разные вещи. Мы до сих пор живем иллюзиями о том, что сборная Германии, обладая очень крепким звеном, должна проигрывать нам с крупным счетом. Эти времена давно прошли. На сегодняшний день в мировом хоккее есть не только четыре-пять команд, их гораздо больше со своими талантливыми хоккеистами. В матче с Германией у нас были проблемы с составом: не играли два нападающих, один из которых Абрамов определял игру сборной в последних матчах», — сказал Кузмак.

Эксперт отметил, что Россия — Канада в хоккее — это всегда зрелище, ведь страны демонстрируют совершенно разный стиль игры.

«Игра с Канадой всегда во все времена стоит особняком. Как бы не играли до этого Канада и Россия, их встреча — это совершенно отдельный матч, отдельное событие, абсолютно на любом турнире и в любых составах. У России и Канады очень разностилевый хоккей. Эта сборная России пытается играть в сложный, комбинационный хоккей, который, будучи доведенный до совершенства, приносил сборной СССР те знаковые победы над Канадой», — сравнивает комментатор.

Александр Кузмак уверен, что российским хоккеистам в первую очередь нужно настроиться на игру психологически. Если команда справится с тренерской установкой, то наша команда может добиться успеха.

«Если наша команда будет полностью укомплектована, если она будет максимально настроена и полностью выполнит замыслы главного тренера Игоря Ларионова, то российские хоккеисты имеют никак не меньше 50% шансов на победу», — считает он.

Комментатор отметил, что Россия не должна бояться демонстрировать именно свой хоккей, а также россиянам нужно поменьше удаляться.

«Для того, чтобы победить Канаду необходимо, помимо использования своих сильных сторон, не бояться рисковать. Нужно играть в сложный, комбинационный хоккей и ни в коем случае не уступить канадцам в настрое. У нас есть проблемы с неумышленными удалениями. Против Канады этого лучше не делать. У них очень сильная бригада большинства. Нашим ребятам есть чем играть против канадцев. Главное — выдержать свой стиль, не сбиться на игру вторым номером, выдержать канадское давление и показать свои козыри, которые у сборной России были, есть и будут. Канадцы нас боятся не меньше, чем мы их. В матчах между нами очень часто все решает психологический настрой. Если наша сборная именно с точки зрения психологии будет монолитна, то у нас есть шансы выиграть», — подытожил Кузмак.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады пройдет в канадском Эдмонтоне в ночь с 4 на 5 января в 2:00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в финал, где поборется за победу на мировом первенстве, проигравший сыграет в матче за бронзовую медаль. В другом полуфинале за выход в финал поспорят сборные Финляндии и США.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что дисциплина — это самое важное в матче против канадцев в полуфинале.