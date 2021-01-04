Премьер-министр Великобритании объявил новый локдаун из-за COVID-19

Лондон, 4 января. Власти Соединенного Королевства в третий раз объявили национальный локдаун. Принятые меры вызваны резким ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Мутация стала причиной стремительного увеличения количества новых случаев инфицирования.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью… Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — объявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телеобращении.

Жителям Соединенного Королевства разрешено выходить из дома лишь в магазин, к врачу и на прогулку. Все школы страны переводят на дистанционное обучение.