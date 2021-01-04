Испытания «устрашающей» ракеты России напугали британские СМИ

Москва, 4 января. Журналисты британского издания Express отреагировали на подготовку испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Авторы статьи напомнили, что новая «устрашающая» ракета России оснащена десятью большими термоядерными боеголовками. Вооружение, по их словам, способно полностью уничтожить территорию размером с Францию.

«Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию», — говорится в материале.

Дальность действия РС-28 «Сармат» составляет 18 тысяч километров. Она способна нести десять больших или 16 малых ядерных боеголовок. Каждая из этих боеголовок может быть нацелена на отдельные объекты.

Работы по созданию МБР «Сармат» стартовали еще десять лет назад на базе Центра имени Макеева. Ракета способна преодолевать системы противоракетной обороны, а также достигать цели через Северный и Южный полюсы. Поступление ракеты на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения запланировано на 2022 год.