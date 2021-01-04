Галкин показал трогательную реакцию сына на выступление молодой Пугачевой

Москва, 4 января. Шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram трогательный ролик с реакцией сына Гарри на выступление молодой Аллы Пугачевой. Ребенок буквально застыл перед экраном с матерью.

Галкин и Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые в прошлом году пошли в первый класс. Звездные родители часто публикуют ролики с умениями своих талантливых детей. Юморист недавно показал фанатам, как юные Галкины занимаются физической активностью в спортзале. До этого Гарри поразил интернет-пользователей своей игрой на фортепьяно. Он сыграл вместе с композитором и певцом Игорем Николаевым в новогоднюю ночь.

В этот раз счастливый отец показал трогательный ролик, на котором запечатлен Гарри перед экраном в тот момент, когда там выступала его мама.

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — пишет Максим Галкин в Instagram.

Поклонники и коллеги шоумена были растроганы его постом.

«До слез», — пишет телеведущая Лера Кудрявцева. «Все так же замираем», — комментирует актриса Алика Смехова. «Это очень трогательно», — отметил певец Сергей Лазарев. «Великое счастье, иметь таких родителей. И я не про «звездность», — считает блогер Лилия Абрамова. «Какие у вас красивые дети получились. Каждый раз смотрю и любуюсь. Мальчик на вас похож, девочка на Аллу. Прекрасные дети», — подчеркнула пользователь svetats1407.

Также недавно Максим Галкин рассказал, на чем строятся его гармоничные отношения с Аллой Пугачевой. По его словам, залог счастливого брака — доверие и единомыслие.