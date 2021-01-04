Великобритания может повысить уровень угрозы от COVID-19 до пятого

Лондон, 4 января. Уровень угрозы от коронавируса на территории Великобритании должен быть поднят до максимального. С таким призывом выступили главные врачи Соединенного Королевства.

Соответствующая рекомендация прозвучала от четырех главных врачей страны и медицинского директора Национальной службы здравоохранения (NHS). Система пятибалльной шкалы угрозы от коронавируса была введена в Великобритании в мае прошлого года.

За последние сутки в Британии выявлено 58 784 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за все время пандемии. Во многих регионах Соединенного Королевства не хватает мест в больницах. Вечером в понедельник премьер-министр Борис Джонсон может объявить о национальном локдауне в Англии.

Прошлый рекорд по количеству новых пациентов с COVID-19 был установлен в Великобритании 31 декабря. Тогда в стране выявили свыше 50 тысяч новых случаев коронавируса.