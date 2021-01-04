Премьер-министр Венгрии сравнил российскую и китайскую вакцины от COVID-19

Будапешт, 4 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Он назвал препарат хорошим.

Политик рассказал, что для массового вакцинирования населения Венгрии производственных мощностей России может не хватит. Он отметил, что правительство его страны рассматривает разные варианты дополнительных постановок: из Китая, Европы и Израиля.

Несмотря на то, что китайская вакцина еще недоступна, она является достаточно многообещающей, заключил Виктор Орбан. Препарат может стать таким же эффективным как российский.

Россия первая зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Многие страны уже закупили препарат для своих граждан. Разработчик вакцины заявлял, что средство помогает от коронавируса в 92% случаев.