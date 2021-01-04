Экс-возлюбленная Джигарханяна рассказала любимый анекдот актера

Москва, 4 января. Экс-возлюбленная Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram пост, посвященный покойному актеру. Пианистка поделилась их совместным фото, а также рассказала об одном из любимых анекдотов артиста.

Цымбалюк-Романовская ранее заявляла, что Джигарханян был главным мужчиной в ее жизни. Пианистка часто вспоминает актера, несмотря на то, что последние годы они провели в разлуке. Недавно 42-летняя блондинка поделилась с подписчиками забавным фото, а также рассказала одну из любимых шуток Армена Борисовича.

«Публикую здесь еще один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна. Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: «Всех не переброешь». Как вы думаете, о чем этот анекдот?» — обратилась Цымбалюк-Романовская к фолловерам.

Пользователи Сети оценили юмор артиста, а также отметили, что на фото с Цымбалюк-Романовской он выглядит действительно счастливым.

«Я думаю, с характером Джигарханяна и в его возрасте, фото однозначно искреннее... Что бы ни говорили злопыхатели...» — оставила комментарий nataliatuchina5. «С вами он умер бы счастливым», — отметил bugagagamister. «Я думаю Армен был счастлив с вами, по крайней мере видно эмоции!» — пишет iyamolvinskikh.

Недавно медсестра, которая ухаживала за Джигарханяном перед смертью, рассказала о его последних словах. По словам женщины, актер был в ужасном состоянии и весил всего 67 кг. Она утверждает, что Джигарханян жаловался на то, что никому не нужен.