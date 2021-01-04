Звезда «Ворониных» потеряла супруга после празднования Нового года

Москва, 4 января. Актриса Ирина Лачина несколько дней разыскивает бесследно пропавшего мужа Олега Будрина. Актер вышел из дома в Москве вечером 1 января, однако домой так и не вернулся.

Будрин заявил, что хочет съездить к своей сестре. Он вызвал такси и выдвинулся из квартиры на Пресненском Валу. Затем он вернулся домой, чтобы забрать компьютер и вновь поехал к сестре. После этого 51-летнего Будрина никто не видел.

На следующий день родственники актера начали звонить ему. В какой-то момент Будрин взял трубку и ответил, что находится в гостинице для строителей по неизвестному адресу. На фоне был слышен голос женщины, которая потребовала бросить трубку. После этого до актера уже не смогли дозвониться, а его супруга Ирина Лачина написала заявление в полицию.

Зрители знают Ирину Лачину по сериалу «Воронины». Ее коллега по проекту Георгий Дронов ранее признался, что из-за пандемии коронавируса он остался практически без средств для существования. Он считает, что после смерти актера Бориса Клюева у сериала «Воронины» вряд ли будет продолжение.