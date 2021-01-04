Новогоднее поздравление полуголого Тарзана разгневало фанатов

Москва, 4 января. Стриптизер Сергей Глушко необычным способом поздравил своих поклонников с Новым годом. Он опубликовал фотографию, на которой позирует почти в голом виде.

Тарзан активно занимается спортом и гордится своим подтянутым телом. В связи с этим он регулярно выкладывает в социальных сетях откровенные фотографии. Однако одно из последних селфи танцора вызвало шквал критики со стороны его подписчиков в Instagram.

На снимке Тарзан позирует с голым торсом, выставляя напоказ свои накаченные мускулы. Позади него виднеется потолок, украшенный огнями в тему новогоднего настроения. Еще на фоне можно увидеть разбросанные вещи. Танцор не уточнил, где именно он находился на момент создания фотографии. Некоторые фанаты предположили, что артист позирует в гостиничном номере.

«Всем новогоднего!» — подписал снимок Тарзан.

Поклонники не оценили новогоднее поздравление танцора и обрушились на него с критикой. Они заявили, что уже устали смотреть на обнаженное тело Тарзана. В комментариях танцора назвали «озабоченным» и «окосевшим».

«Очень мерзопакостный видок. Чего трусы не стянул? Похвастался бы», — написал один из разгневанных фанатов.

«Походу, окосел от праздников…» — добавил другой поклонник.

«Озабоченнее человека в жизни не встречала. Реально, достал уже!» — отметили фанаты.

В конце декабря Тарзан признался, что продал квартиру, в которой изменял своей супруге Наташе Королевой с молодыми любовницами. Он считает, что квартира обладает негативной энергетикой и плохо влияет на их с певицей семейную жизнь.